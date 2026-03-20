《鍾之日記》阿里績後走疲，拖累恒指連跌

3月20日，香港天氣：多雲。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚油價走勢反覆，美股三大指數錄得連續第二個交易日收跌，港股低開逾百點，阿里巴巴(09988)上季經調整盈利跌67%，今日低開逾6%。科網股拖累下，恒指反覆偏軟，全日收報25277，跌223點或0.9%，主板成交超過3425億元。本周計，恒指跌0.74%，連挫三周。



*滬指收跌1.24%失4000點，本周挫3.4%*



內地3月LPR一如預期保持不變，1年期及5年期以上品種分別報3%、3.5%，連續第十個月持穩。A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指收低1.24%報3957.05點，失守4000點，創年內新低，按周挫3.38%連跌三周；深成指軟0.25%，創業板指漲1.3%。滬深全天成交額22869億元人民幣，較上日放量1759億元人民幣，兩市4530隻個股下跌。



盤面上，光伏、鋰電池概念逆勢走強，上能電氣(深:300827)、首航新能(深:301658)升20%封板。此前《路透》報道稱，特斯拉擬從中國採購總價29億美元的光伏製造設備，有中國光伏企業證實消息屬實。下跌方面，算力租賃、金融科技、AI應用等板塊紛紛下挫。



回顧本周，數據顯示中國年初經濟企穩，1-2月規模以上工業增加值同比增長6.3%，創去年9月以來新高；社會消費品零售總額同比增長2.8%，為去年10月以來最高；固定資產投資同比增速轉正為1.8%，遠勝市場預期。不過，國際風雲變幻、中東局勢升級，擾亂全球能源供應並重創市場風險情緒，連原本月底上演的萬眾矚目的「習特會」都要延期。A股承壓，全周跌幅達3.38%，創四個月最大單周跌幅。



*阿里上季利潤跌超六成，股價挫逾6%*



阿里巴巴(09988)公布2026財年第三季（截至去年12月底）業績，季度收入同比增長2%至2848億元人民幣，低於預估的2898億元人民幣；受即時零售投資拖累，上季經調整淨利潤按年急挫67%至167億元人民幣，遠遜預期的296億元人民幣。經調整EBITA利潤率大幅下降12個百分點至8%。



期內盈利受壓主要歸因於集團對即時零售、用戶體驗以及科技方面的投入。報告期內，集團銷售和市場費用佔收入比例同比增長一成至25.3%，國內電商業務承壓，受交易活躍度偏弱及基礎軟件服務費影響消退等因素，期內客戶管理（CMR）收入同比增速放緩至1%。自由現金流為113.46億元人民幣，較去年同期下降276.74億元人民幣，主要用於對即時零售的投入。



受業績遜預期拖累，阿里今日收跌6.3%，報123.7元，見去年8月以來低位。



不過，阿里雲的增長依然強勁，季度收入同比增36%至432.84億元人民幣，優於預期。其中AI相關收入已連續十個季度錄得三位數增長，成為驅動業務的核心引擎之一。集團亦提出，未來五年，包含MaaS在內的雲和AI商業化收入目標突破1000億美元。



高盛發布研報稱，阿里最新業績表現偏軟，惟主要業務線大致符合預期。業績與預期的主要偏差，源於季度內對通義千問模型及消費者應用程序的投資增加。該行維持對阿里「買入」評級，目標價180元。中金則下調阿里目標價至172元，但仍維持「跑贏行業」評級。該行指出，中長期看，Agent的廣泛應用、AI模型迭代和AI商業化探索有望支撐收入增長，但公司的千億美元收入目標仍待逐季驗證。



*小米跌近9%，新一代SU7定價較預售價降萬元*



小米(01810)昨晚召開春季新品發布會，新一代SU7、Xiaomi Book Pro 14、Xiaomi Watch S5三大新品集中亮相。集團董事長雷軍宣布，新一代小米SU7起售價21.99萬元（人民幣．下同）起，較老款小米SU7漲價4000元，小米SU7 Pro版起售價為24.99萬元，Max版起售價30.39萬元。惟最終定價均比此前公布的預售價為低，此前新版預售價為入門版22.99萬元，Pro版25.99萬元，Max版30.99萬元，分別低1萬、1萬及6000元。



雷軍解釋，新一代SU7無論在配置還是質感上都有大幅提升，加上近期供應鏈零部件、內存及多項材料價格上漲，導致成本增加，因此價格有所調整，又坦言「定價給小米帶來很大壓力」。



新一代SU7一共九種顏色，全系配備主駕駛18向電動調節座椅，新SU7的Max版可選靜謐座艙。新一代SU7也升級了YU7同款四合一域控制模塊、第三代驍龍8座艙芯片以及英偉達(US.NVDA)Thor輔助駕駛芯片。在安全方面，新一代SU7全系標配25項安全輔助功能、2200MPa小米超強鋼、9安全氣囊、三重安全冗餘門把手、電池底部「防彈塗層」等。



雷軍表示，小米汽車成績的背後是全體同事們的辛勤付出，是5年來400多億真金白銀的投入，是合作夥伴的鼎力支持和車主們的信任和期待。他指出，第一代小米SU7累計售出38.1萬台，是2025年20萬元以上轎車中，唯一銷量超越特斯拉Model 3的車型。



發布會後小米股價沒提振，今日全日低位收市，挫8.6%報33.2元，為表現最差藍籌。



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