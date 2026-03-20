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AH股新聞

20/03/2026 08:28

【ＡＩ】美國指控超微電腦高層，走私英偉達芯片到中國

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美檢方起訴超微電腦3高層涉走私Nvidia芯片至中國
▷ 被告利用東南亞公司偽造文件規避出口管制
▷ 2024年以來非法轉移25億美元，2025年4至5月涉5.1億美元

　　美國紐約南區聯邦檢察官辦公室昨日（19日）提出控訴，指與美國伺服器製造商超微電腦(Super Micro Computer)有關的行政人員，非法將價值數十億美元的英偉達(Nvidia)人工智能伺服器轉移到中國。

　　根據起訴書內容，美國政府指控廖益賢(Wally Yih-Shyan Liaw)、張瑞滄(Steven Ruei-Tsan Chang)和孫廷偉(Willy Ting-Wei Sun)合謀違反《出口管制改革法》(Export Control Reform Act)，並利用一家東南亞公司作為中間人。廖益賢和孫廷偉周四已在加州被捕，張瑞滄目前仍在逃。

　　其中，廖益賢是超微電腦的共同創辦人，也是公司董事會成員。根據FactSet的數據顯示，他持有價值4.64億美元的公司股份。而張瑞滄為超微電腦台灣分公司總經理，孫廷偉則為承包商。

　　檢方表示，英偉達芯片受到美國嚴格的出口管制，未經許可不得向中國出售。涉案人士以東南亞公司作為假終端用戶，製作虛假文件，並安排物流商重新包裝貨物，以掩蓋最終流向。起訴書又稱，被告甚至以「假伺服器」誤導公司合規團隊，讓真正貨物在查核期間已先行轉往中國。預計自2024年以來，相關交易已帶來約25億美元收入，其中2025年4月下旬至5月中旬期間，就有約5.1億美元產品經東南亞中轉後流入中國。

　　美國總統特朗普去年12月表示，在保障國家安全的前提下允許英偉達向中國出口H200芯片。本周較早時，英偉達行政總裁黃仁勳表示，集團正在重啟H200芯片的生產，以滿足來自中國的訂單需求。
《經濟通通訊社20日專訊》

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