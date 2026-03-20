【ＡＩ】美國指控超微電腦高層，走私英偉達芯片到中國

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美國紐約南區聯邦檢察官辦公室昨日（19日）提出控訴，指與美國伺服器製造商超微電腦(Super Micro Computer)有關的行政人員，非法將價值數十億美元的英偉達(Nvidia)人工智能伺服器轉移到中國。



根據起訴書內容，美國政府指控廖益賢(Wally Yih-Shyan Liaw)、張瑞滄(Steven Ruei-Tsan Chang)和孫廷偉(Willy Ting-Wei Sun)合謀違反《出口管制改革法》(Export Control Reform Act)，並利用一家東南亞公司作為中間人。廖益賢和孫廷偉周四已在加州被捕，張瑞滄目前仍在逃。



其中，廖益賢是超微電腦的共同創辦人，也是公司董事會成員。根據FactSet的數據顯示，他持有價值4.64億美元的公司股份。而張瑞滄為超微電腦台灣分公司總經理，孫廷偉則為承包商。



檢方表示，英偉達芯片受到美國嚴格的出口管制，未經許可不得向中國出售。涉案人士以東南亞公司作為假終端用戶，製作虛假文件，並安排物流商重新包裝貨物，以掩蓋最終流向。起訴書又稱，被告甚至以「假伺服器」誤導公司合規團隊，讓真正貨物在查核期間已先行轉往中國。預計自2024年以來，相關交易已帶來約25億美元收入，其中2025年4月下旬至5月中旬期間，就有約5.1億美元產品經東南亞中轉後流入中國。



美國總統特朗普去年12月表示，在保障國家安全的前提下允許英偉達向中國出口H200芯片。本周較早時，英偉達行政總裁黃仁勳表示，集團正在重啟H200芯片的生產，以滿足來自中國的訂單需求。

《經濟通通訊社20日專訊》