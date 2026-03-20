  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

20/03/2026 08:33

【ＡＩ】雷軍：未來三年在AI領域至少投入600億元

　　3月19日晚，小米汽車召開新一代SU7發布會，小米集團董事長雷軍在會上談到AI產品Xiaomi miclaw，並表示小米計劃未來三年在AI領域至少投入600億元(人民幣．下同)。

　　雷軍表示，兩周前，小米也發布了自己的龍蝦產品Xiaomi miclaw，根據小米官方信息，Xiaomi miclaw聚焦驗證大模型在小米「人車家全生態」系統中的執行能力，探索模型從「對話能力」向「系統級執行能力」的落地路徑。雷軍介紹稱，小米龍蝦背後是剛剛發布的基座大模型MiMo-V2-Pro，該模型在Artificial Analysis大模型智能指數全球總榜上排名第八，按品牌排名全球第五，Pinch Bench任務完成率全球總榜第三，OpenRouter模型調用量排名第一。

　　據雷軍介紹，MiMo模型核心研發團隊Core Team的平均年齡僅25歲，最年輕的研究員年僅19歲，為北大圖靈班學生。團隊成員幾乎全部來自國內頂尖高校，博士佔比高達55%。他指出，小米在AI賽道或許相對低調，但實際推進速度比外界看到的更快，布局已涵蓋芯片、具身智能等多個領域。在AI領域，未來三年小米計劃至少投入600億元，今年AI相關研發與資本開支預算已超過160億元。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

20/03/2026 10:38

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區