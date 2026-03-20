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AH股新聞

20/03/2026 08:48

雷軍：新一代小米SU7售21.99萬元起，SU7銷量超特斯拉Model 3

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 雷軍宣布新一代小米SU7起售價21.99萬元人民幣
▷ 第一代小米SU7累計銷量38.1萬台，超越特斯拉Model3
▷ 新一代SU7配備四合一域控制模塊、第三代驍龍8座艙芯片及英偉達Thor芯片

　　3月19日晚，小米春季新品發布會召開，新一代SU7、Xiaomi Book Pro 14、Xiaomi Watch S5三大新品集中亮相。小米集團(01810)董事長雷軍宣布，新一代小米SU7起售價21.99萬元（人民幣．下同）起，較老款小米SU7漲價4000元，小米SU7 Pro版起售價為24.99萬元。

　　雷軍表示，小米汽車成績的背後是全體同事們的辛勤付出，是5年來400多億真金白銀的投入，是合作夥伴的鼎力支持和車主們的信任和期待。他指出，第一代小米SU7累計售出38.1萬台，是2025年20萬元以上轎車中，唯一銷量超越特斯拉Model 3的車型。

　　新一代SU7一共九種顏色，全系配備主駕駛18向電動調節座椅，新SU7的Max版可選靜謐座艙。新一代SU7也升級了YU7同款四合一域控制模塊、第三代驍龍8座艙芯片以及英偉達Thor輔助駕駛芯片。

　　在安全方面，新一代SU7全系標配25項安全輔助功能、2200MPa小米超強鋼、9安全氣囊、三重安全冗餘門把手、電池底部「防彈塗層」等，安全性更強。在續航方面，新一代SU7 Pro續航達到902公里，只用96.3度電，四驅高性能續航也非常出色，Max版續航835公里。

　　在智能輔助駕駛方面，雷軍透露，新一代小米SU7將全系標配小米HAD，搭載小米XLA認知大模型，支持商場地庫車位級領航、複雜場景理解推理、語音控車輔助三大能力提升。升級重點包括更精準識別並且繞行大型不規則障礙物，語音控制輔助駕駛加減速、調節車距變道等，進一步提升商場地庫領航到車位的功能。
《經濟通通訊社20日專訊》

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