雷軍：新一代小米SU7售21.99萬元起，SU7銷量超特斯拉Model 3

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3月19日晚，小米春季新品發布會召開，新一代SU7、Xiaomi Book Pro 14、Xiaomi Watch S5三大新品集中亮相。小米集團(01810)董事長雷軍宣布，新一代小米SU7起售價21.99萬元（人民幣．下同）起，較老款小米SU7漲價4000元，小米SU7 Pro版起售價為24.99萬元。



雷軍表示，小米汽車成績的背後是全體同事們的辛勤付出，是5年來400多億真金白銀的投入，是合作夥伴的鼎力支持和車主們的信任和期待。他指出，第一代小米SU7累計售出38.1萬台，是2025年20萬元以上轎車中，唯一銷量超越特斯拉Model 3的車型。



新一代SU7一共九種顏色，全系配備主駕駛18向電動調節座椅，新SU7的Max版可選靜謐座艙。新一代SU7也升級了YU7同款四合一域控制模塊、第三代驍龍8座艙芯片以及英偉達Thor輔助駕駛芯片。



在安全方面，新一代SU7全系標配25項安全輔助功能、2200MPa小米超強鋼、9安全氣囊、三重安全冗餘門把手、電池底部「防彈塗層」等，安全性更強。在續航方面，新一代SU7 Pro續航達到902公里，只用96.3度電，四驅高性能續航也非常出色，Max版續航835公里。



在智能輔助駕駛方面，雷軍透露，新一代小米SU7將全系標配小米HAD，搭載小米XLA認知大模型，支持商場地庫車位級領航、複雜場景理解推理、語音控車輔助三大能力提升。升級重點包括更精準識別並且繞行大型不規則障礙物，語音控制輔助駕駛加減速、調節車距變道等，進一步提升商場地庫領航到車位的功能。

《經濟通通訊社20日專訊》