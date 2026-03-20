【ＡＩ】Qwen3.5預覽版模型首亮相，阿里居中國大模型公司排行首位

今日，阿里巴巴千問最新旗艦模型預覽版Qwen3.5-Max-Preview首次亮相全球大模型競技平台LM Arena，並獲得1464分的綜合得分。憑借這一成績，阿里千問在LM Arena全球大模型公司排行榜升至全球第五位，位列中國公司首位；字節、智譜、月之暗面、百度等五家中國公司進入全球前十。



據阿里雲介紹，LM Arena是由國際開源研究機構LMSYS組織的第三方大模型評測平台，其評測機制採用模型兩兩匿名對戰，由全球開發者進行盲測投票，最終根據勝負結果形成模型分數與排名。由於採用開放式對戰與人工評估相結合的方式，該榜單被業界視為當前最具參考價值的大模型性能評測之一。



在本次評測中，Qwen3.5-Max-Preview在沒有風格控制(without style control)的絕對勝率比拼中，整體性能排名全球第六。在細分任務層面，該模型的數學能力排名全球第五，專家級文本處理能力排名全球第十。此次亮相也是千問3.5系列首次以旗艦級模型身份參與國際第三方評測。

《經濟通通訊社20日專訊》