特斯拉據報擬從中國採購總價29億美元光伏製造設備

據《路透》援引兩位消息人士透露，特斯拉正尋求從邁為股份(深:300751)等中國供應商處，採購總價29億美元(200億元人民幣)的光伏製造設備，以滿足馬斯克在美國建設100GW太陽能製造產能的目標。



今年1月馬斯克曾表示，即便數據中心等高耗電設施的電力需求持續激增，美國仍可完全依靠太陽能發電滿足全部電力需求。特斯拉官網招聘信息顯示，公司目標是在2028年底前，在美國本土實現從原材料起步的100GW太陽能製造能力。



*邁為股份為主要潛在供應商之一*



消息人士稱，太陽能電池絲網印刷生產線龍頭邁為股份，是特斯拉此次採購光伏製造設備項目的主要潛在供應商之一，目前公司正尋求中國商務部的出口許可。其他潛在供應商還包括捷佳偉創(深:300724)與拉普拉斯(滬:688726)等。



據報，特斯拉計劃採購的設備包含太陽能電池絲網印刷生產線等，部分設備需獲中國監管部門的出口批准。消息人士補充，中國供應商們被要求在今年秋季前將設備發往美國。這一潛在訂單凸顯出美國在試圖減少對華依賴時面臨的現實問題--重振美國製造業仍需與中國進行一定程度的貿易。



內地媒體今年2月曾經報道稱，馬斯克團隊訪問了多家中國光伏企業。目前，特斯拉、中國商務部、邁為股份及其他相關企業均未回應置評請求。

《經濟通通訊社20日專訊》