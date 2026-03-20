《中國要聞》國家副主席韓正周日起訪問肯尼亞、南非和塞舌爾

外交部發言人林劍今天下午在例行記者會上表示，國家副主席韓正將於3月22日至30日訪問肯尼亞、南非和塞舌爾。



他並介紹，2026年是中國「十五五」（2026-2030年）規劃開局之年，是中非開啟外交關係70周年和中非人文交流年。此訪是中國同非洲國家的一次重要高層交往。「訪問期間韓正副主席將同各方就雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見。」林劍補充說。

《經濟通通訊社20日專訊》