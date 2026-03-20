《中國要聞》蘋果再向中國發展研究基金會捐款，十年累捐近1.5億元

蘋果公司今日發布公告，宣布向中國發展研究基金會新增一筆捐款，用於啟動一項面向欠發達地區的青年就業與技能發展項目。
該項目計劃通過與職業院校、行業企業、研究機構及政策制定方開展合作，幫助學生掌握當前及未來就業市場所需的相關技能。
蘋果表示，截至目前，蘋果向中國發展研究基金會的累計捐款總額已接近1.5億元人民幣，相關項目惠及師生總數近200萬名。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/03/2026 10:28
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該項目計劃通過與職業院校、行業企業、研究機構及政策制定方開展合作，幫助學生掌握當前及未來就業市場所需的相關技能。
蘋果表示，截至目前，蘋果向中國發展研究基金會的累計捐款總額已接近1.5億元人民幣，相關項目惠及師生總數近200萬名。
《經濟通通訊社20日專訊》
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