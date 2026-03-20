  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

20/03/2026 10:28

《中國要聞》蘋果再向中國發展研究基金會捐款，十年累捐近1.5億元

　　蘋果公司今日發布公告，宣布向中國發展研究基金會新增一筆捐款，用於啟動一項面向欠發達地區的青年就業與技能發展項目。

　　該項目計劃通過與職業院校、行業企業、研究機構及政策制定方開展合作，幫助學生掌握當前及未來就業市場所需的相關技能。

　　蘋果表示，截至目前，蘋果向中國發展研究基金會的累計捐款總額已接近1.5億元人民幣，相關項目惠及師生總數近200萬名。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰20/03/2026 10:28  【中東戰火】中國貨運代理損失近140萬人民幣，滯留海峽外側商船食水將盡

下一篇新聞︰20/03/2026 10:20  《Ａ股行情》滬綜指現跌０﹒３％，失守４０００關

其他
More

20/03/2026 11:04  《中國要聞》尹力殷勇會見北京市長國際企業家顧問：共同深化科…

20/03/2026 10:38  ＴＰ－Ｌｉｎｋ創始人趙建軍據報申請「特朗普金卡」，公司正接…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

20/03/2026 10:38

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區