《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.16%，4000點失而復得，創業板漲3.3%

滬深股市早盤走勢震盪，滬綜指一度跌至3984點水平、今年1月來最低，近收市前成功企穩轉升，半日揚0.16%報4013.16點，守四千關；深成指及創業板升勢較強，分別收漲1.57%及3.3%。兩市半日成交14441億元（人民幣．下同），較上個交易日增1393億元或10.7%。



光伏、儲能板塊集體走強，上能電氣(深:300827)、首航新能(深:301658)升20%漲停。特斯拉據報正尋求從邁為股份(深:300751)等中國供應商處，採購總價29億美元(200億元人民幣)的光伏製造設備，以滿足馬斯克在美國建設100吉瓦太陽能製造產能的目標。《貝殼財經》引述一家光伏企業回應稱確有此事，並透露合同規模在吉瓦級。



目前邁為股份正尋求中國商務部的出口許可，公司股價上午漲9.3%。其他潛在供應商還捷佳偉創(深:300724)與拉普拉斯(滬:688726)均升超一成。



油氣股則走低，潛能恆信(深:300191)跌6.6%，石化油服(滬:600871)跌5%。油價今日回落，布蘭特原油期貨下跌3%，報每桶105.43美元；美國原油下跌2.2%，報每桶94美元。歐洲主要國家和日本表示願意共同努力，確保船隻安全通過霍爾木茲海峽，美國也概述了增加石油供應的舉措。

《經濟通通訊社20日專訊》