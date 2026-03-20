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AH股新聞

20/03/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌1.24%失4000點，本周挫3.4%連跌三周

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌1.24%報3957.05點，失守4000點，本周累跌3.38%
▷ 3月LPR連續第十個月保持不變，1年期3%、5年期3.5%
▷ 滬深成交額22869億元，較上日增1759億元，4530隻個股下跌

　　內地3月LPR一如預期保持不變，1年期及5年期以上品種分別報3%、3.5%，連續第十個月持穩。A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指收低1.24%報3957.05點，失守4000點，創年內新低，按周挫3.38%連跌三周；深成指軟0.25%，創業板指漲1.3%。滬深全天成交額22869億元(人民幣．下同)，較上日放量1759億元，兩市4530隻個股下跌。

　　盤面上，光伏、鋰電池概念逆勢走強，上能電氣(深:300827)、首航新能(深:301658)升20%封板。此前《路透》報道稱，特斯拉擬從中國採購總價29億美元的光伏製造設備，有中國光伏企業證實消息屬實。下跌方面，算力租賃、金融科技、AI應用等板塊紛紛下挫。

　　富時中國指數系列修訂調整今日盤後生效。獲納入富時中國A50指數的天孚通信(深:300394)收升1.3%，至於中國船舶(滬:600150)及萬華化學(滬:600309)則跟隨大市收跌3%及1.8%。

　　回顧本周，數據顯示中國年初經濟企穩，1-2月規模以上工業增加值同比增長6.3%，創去年9月以來新高；社會消費品零售總額同比增長2.8%，為去年10月以來最高；固定資產投資同比增速轉正為1.8%，遠勝市場預期。不過，國際風雲變幻、中東局勢升級，擾亂全球能源供應並重創市場風險情緒，連原本月底上演的萬眾矚目的「習特會」都要延期。A股承壓，全周跌幅達3.38%，創四個月最大單周跌幅。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004567.02-0.35　
上證指數3957.05-1.249648.63
深證成指13866.20-0.2513220.00
創業板指3352.10+1.30　
科創501318.31-1.55　
B股指數259.96-1.391.82
深證B指1217.03-0.530.83

《經濟通通訊社20日專訊》

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