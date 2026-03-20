《Ａ股行情》滬綜指收跌1.24%失4000點，本周挫3.4%連跌三周

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▷ 3月LPR連續第十個月保持不變，1年期3%、5年期3.5%
▷ 滬深成交額22869億元，較上日增1759億元，4530隻個股下跌
內地3月LPR一如預期保持不變，1年期及5年期以上品種分別報3%、3.5%，連續第十個月持穩。A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指收低1.24%報3957.05點，失守4000點，創年內新低，按周挫3.38%連跌三周；深成指軟0.25%，創業板指漲1.3%。滬深全天成交額22869億元(人民幣．下同)，較上日放量1759億元，兩市4530隻個股下跌。
盤面上，光伏、鋰電池概念逆勢走強，上能電氣(深:300827)、首航新能(深:301658)升20%封板。此前《路透》報道稱，特斯拉擬從中國採購總價29億美元的光伏製造設備，有中國光伏企業證實消息屬實。下跌方面，算力租賃、金融科技、AI應用等板塊紛紛下挫。
富時中國指數系列修訂調整今日盤後生效。獲納入富時中國A50指數的天孚通信(深:300394)收升1.3%，至於中國船舶(滬:600150)及萬華化學(滬:600309)則跟隨大市收跌3%及1.8%。
回顧本周，數據顯示中國年初經濟企穩，1-2月規模以上工業增加值同比增長6.3%，創去年9月以來新高；社會消費品零售總額同比增長2.8%，為去年10月以來最高；固定資產投資同比增速轉正為1.8%，遠勝市場預期。不過，國際風雲變幻、中東局勢升級，擾亂全球能源供應並重創市場風險情緒，連原本月底上演的萬眾矚目的「習特會」都要延期。A股承壓，全周跌幅達3.38%，創四個月最大單周跌幅。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4567.02
|-0.35
|上證指數
|3957.05
|-1.24
|9648.63
|深證成指
|13866.20
|-0.25
|13220.00
|創業板指
|3352.10
|+1.30
|科創50
|1318.31
|-1.55
|B股指數
|259.96
|-1.39
|1.82
|深證B指
|1217.03
|-0.53
|0.83
《經濟通通訊社20日專訊》
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