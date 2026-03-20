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AH股新聞

20/03/2026 09:26

《數字人幣》浦發銀行等12家商業銀行據報成新一批數字人民幣運營機構

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 12家商業銀行將接入數字人民幣系統
▷ 新增機構含7家股份行及5家城商行
▷ 現有10家運營機構含國有行及民營銀行

　　數字人民幣業務有新進展。據《財新》報道，繼六大國有銀行在內的10家銀行之後，或有一批新機構將成為該業務的運營機構。
　　
　　報道指，近日從業內獨家獲悉，再有12家商業銀行或將接入人行端數字人民幣系統，並要做好數字人民幣相關功能建設和運營維護等方面工作。該批銀行將包括浦發銀行、廣發銀行、華夏銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、浙商銀行這七家全國性股份行，以及江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、南京銀行、蘇州銀行這五家地方城商行。

　　目前，數字人民幣運營機構有10家銀行，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、興業銀行以及微眾銀行、網商銀行。

　　數字人民幣運營機構擴圍後，21家國內系統重要性銀行中，除了平安銀行、上海銀行之外，其餘19家均成為數字人民幣業務的運營機構；微眾銀行、網商銀行、蘇州銀行這3家雖非國內系統重要性銀行，也成為數字人民幣業務的運營機構。

　　中國人民銀行自2014年開始研究數字貨幣，於2019年未正式啟動試點。公開數據顯示，截至2025年11月末，數字人民幣累計處理交易34.8億筆，累計交易金額16.7萬億元人民幣。通過數字人民幣App開立個人錢包2.3億個，數字人民幣單位錢包開立1884萬個。多邊央行數字貨幣橋累計處理跨境支付業務4047筆，累計交易金額折合人民幣3872億元，其中數字人民幣在各幣種交易額佔比約95.3%。

 
《經濟通通訊社20日專訊》

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