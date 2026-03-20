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AH股新聞

20/03/2026 10:28

【中東戰火】中國貨運代理損失近140萬人民幣，滯留海峽外側商船食水將盡

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 霍爾木茲海峽封鎖致中國貨代損失近140萬元人民幣
▷ 滯留商船食水及蔬菜將於3月20日前耗盡
▷ 伊朗2月底封鎖海峽，船公司提供退訂或就近卸貨方案

　　中東戰火下，全球重要海上運輸通道之一霍爾木茲海峽遭到封鎖，有中國貨運代理（下稱「貨代」）表示，不到兩周已損失約近140萬元人民幣；還有滯留海峽外側的中國商船船員表示，除了擔心被炮火擊中，船上的食水和蔬菜即將耗盡。

　　據《新京報》17日報道，從事貨代的魏橋（化名）透露，伊朗2月底宣布封鎖霍爾木茲海峽以來，自己的損失已近20萬美元。彼時船公司要求，途經該海峽的商船在海峽周邊拋錨，並給出兩套解決方案：一是貨主退訂並支付返程海運費，一是跟收貨方協商在就近港口卸貨，而兩個方案都需要貨主承擔2000-4000美元不等的戰爭附加費。作為中間人的魏橋與貨主溝通後，有人退訂、也有人棄貨。魏橋還為維繫客戶關係，為部分未裝船而要暫存港口或者已裝箱但未離港的貨物，承擔了相關的儲存費和掏箱費。

*中國商人：運輸費大增，許多收貨方退訂*

　　另一邊廂，做國際貿易將近10年、客戶主要在中東的天津皮具商鄭小紅（化名），原定有20個貨櫃的貨物3月初運抵阿曼，但受戰爭影響，部分被轉運到其他港口，部分仍滯留霍爾木茲海峽外側。鄭小紅表示，為客戶承擔了許多費用，但許多收貨方仍選擇退訂，因為換港口後的陸路運輸費需收貨方承擔，「這筆費用有時都比貨物本身要貴」。鄭小紅粗略計算，自己已損失超過50萬元人民幣，而且「聽說有同行的貨物被炸毀，血本無歸。還有同行發現聯繫不到收貨人，不知道對方是生是死」。

　　至於正滯留霍爾木茲海峽的中國商船，報道引述其中一艘滿載糧食的商船的中國船員顧超（化名）表示，已經被困十幾天，還在等待通航；手機信號經常收到干擾，附近國家時不時會發來安全警告，偶爾會聽到遠處有爆炸聲。顧超透露，更嚴重的問題是生活資源快不夠，因為原定3月5日抵達目的地伊拉克，船上的淡水和蔬菜只能撐到3月20日之前，因此自3月5日左右開始，船上就開始採取各項節約措施：生活淡水供應量減少，抽海水沖馬桶；洗衣房定期關閉，要求集中清洗衣物；船員膳食中，各類青菜減少，大白菜和薯仔供應量增加。

　　對於美國總統特朗普曾鼓動霍爾木茲海峽兩側船隻「拿出點膽量」通過海峽，顧超表示，多數船隻都不敢硬闖，因為「船是船東的，貨是貨主的，但命是我的」。
《經濟通通訊社20日專訊》

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