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AH股新聞

20/03/2026 10:38

TP-Link創始人趙建軍據報申請「特朗普金卡」，公司正接受美國政府國安調查

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ TP-Link創始人趙建軍申請特朗普金卡，公司正接受美國國安調查
▷ 申請需支付100萬美元並通過背景審查
▷ TP-Link分拆為美國和中國實體

　　據《彭博》引述知情人士透露，儘管路由器製造商TP-Link Systems還在接受美國政府的國家安全調查，但其來自中國的創始人兼執行長趙建軍已經在申請「特朗普金卡」計劃項下的快速居留許可。

　　知情人士稱，總部設在加州的TP-Link已告知審查其運營的聯邦機構，趙建軍已根據「特朗普金卡」計劃申請永久居留權。成功申請金卡者必須向商務部繳納100萬美元的「無限制贈款」來換取簽證。

*TP-Link：趙建軍夫婦正爭取獲得美國公民身份*

　　報道指，TP-Link在一份聲明中拒絕就事件置評，僅表示趙建軍及其妻子正爭取獲得美國公民身份，並稱TP-Link歡迎與美國政府接觸的機會，以展示其符合行業標準的安全做法。聲明強調，公司致力於解決任何國家安全問題。

　　報道並指，美國商務部暫未回應置評請求。

　　《彭博》曾在去年10月引述知情人士報道，美國政府早在2024年開始已對TP-Link與中國的關係展開調查，並在權衡是否發布視TP-Link為國家安全威脅的「初步裁定」。一旦作出該項裁定，TP-Link的美國業務營運將受限制或封殺。作出該項調查的是負責「金卡計劃」的商務部。

　　TP-Link於30年前由趙建軍和趙佳興兄弟在中國創立，2024年分拆為兩家總部分別設於美國和中國的實體。2018年在加州爾灣購置了房產的趙建軍去年受訪時透露，他已於當年1月申請了美國綠卡。

　　特朗普去年12月推出「特朗普金卡」簽證計劃，個人申請者支付1.5萬美元處理費，並通過背景審查，再捐款100萬美元即可取得永久居留資格。另一款「特朗普企業金卡」則要求企業擔保人為每位員工支付200萬美元，另需承擔每年1%的維護費，以及員工間轉移簽證時5%的轉移費。
《經濟通通訊社20日專訊》

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