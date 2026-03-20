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AH股新聞

20/03/2026 11:44

【人行操作】東方金誠：LPR暫仍缺下調動力，年中前後或全面政策性降息

　　內地3月份貸款市場報價利率(LPR)一如預期保持不變，1年期及5年期以上品種分別報3%、3.5%，連續第十個月持穩。

　　東方金誠首席宏觀分析師王青認為，息差承壓下報價行缺乏主動下調加點動力。去年四季度末，商業銀行淨息差已在1.42%的歷史低位，再考慮到年初貸款重定價因素，今年一季度淨息差仍面臨一定收窄壓力。這意味著近期商業銀行在貨幣市場批發融資成本的小幅下行，尚難以推動報價行主動下調報價加點。

　　綜合考慮宏觀經濟金融走勢，王青判斷，年內實施全面政策性降息的可能性仍然較大，落地時點或在年中前後，降幅或約為10-20個基點，屆時將帶動LPR跟進下行。這也是今年提振消費擴大投資、有效對衝外部不確定性的一個重要發力點。

　　王青並提到，受地緣政治局勢波動、反內捲政策持續推進等影響，今年物價水平有望溫和回升，但CPI漲幅或仍較低，貨幣政策在包括降息在內的適度寬鬆方向上有充足空間。另外，年內美聯儲或仍會進一步降息，匯率因素對國內貨幣政策靈活調整的影響也在減弱。
《經濟通通訊社20日專訊》

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