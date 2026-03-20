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20/03/2026 14:07

《打擊貪腐》重慶市長胡衡華涉嚴重違紀違法受查

　　中紀委國家監委網站今日發文通報，重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

　　公開資料顯示，62歲的胡衡華為湖南衡南人，長期在湖南省工作，曾先後出任省經濟委員會主任、益陽市市長、省發改委主任、長沙市市長、省國資委黨委書記、長沙市委書記等職務，2020年10月調任陝西省委副書記，2021年12月起出任重慶市委副書記、市長等職，在重慶市主持市政府全面工作、負責審計工作，主管市政府辦公廳、市審計局、市政府研究室等。

　　今年3月16日下午，胡衡華仍有主持召開市委人才工作領導小組會議，但到18日上午就缺席了中共重慶市委理論學習中心組（擴大）舉行的專題學習會，地方領導「四套班子」一把手中獨缺他一人，「胡衡華被帶走調查」的消息隨即傳出；19日舉行的義務植樹活動再次「四缺一」，被認為進一步證實胡衡華「出事」。

　　值得一提的是，全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅今年2月10日被通報受查。易煉紅也是湖南人並長期在湖南工作，在長沙市委書記任內，與時任長沙市長胡衡華搭檔多年。此前《經濟觀察報》引述數名知情人士指，至少在長沙市委書記任內，「易煉紅大肆提拔親信，放縱家人，同時排斥同僚，打擊異己」。
《經濟通通訊社20日專訊》

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