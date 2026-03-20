《中國要聞》市監總局：明年3月起多類產品必須展示「CCC追溯二維碼」

國家市監總局今日召開2026年一季度例行新聞發布會。會上指出，CCC標誌試點改革已全面啟動並有序推進，首批加施CCC追溯二維碼的11種試點產品均已投產，陸續上市。自2027年3月1日起，試點範圍內所有出廠銷售的獲證產品，必須展示該二維碼。



據介紹，市監總局此前聚焦充電寶、電動自行車及安全附件、燃氣燃燒器具及安全附件等3大類、11種產品，啟動CCC標誌試點改革，即是在原有CCC標誌的基礎上，集成CCC追溯二維碼，構建「獲證產品-生產企業-認證證書-發證機構」的認證信息數據鏈。只需「一鍵掃碼」，就能實時核驗產品是否獲得有效CCC認證，還能清晰獲取生產者、產品規格、發證機構等關鍵信息，實現「源頭可溯、真偽可驗、責任可追」，以防範假冒認證標誌、虛假認證等違法行為。



試點改革明確要求，認證機構在簽發證書時，免費向獲證企業提供CCC追溯二維碼標識，用於產品印刷或模壓，並設置了12個月的準備與過渡期，讓企業有充足時間調整適應。待過渡期結束，即2027年3月1日起，試點範圍內所有出廠銷售的獲證產品都要「持碼上崗」。

《經濟通通訊社20日專訊》