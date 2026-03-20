《中國要聞》市監總局：對「315晚會」曝光問題從嚴從快查處，已查封551箱「漂白雞爪」

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國家市監總局今日召開2026年一季度例行新聞發布會。市監總局新聞發言人、新聞宣傳司司長王秋蘋在會上表示，針對「3．15晚會」曝光的市監領域違法問題，市監總局迅速部署，依法從嚴從快查處，並對相關地方政府和市監部門開展約談和掛牌督辦，堅決維護消費者合法權益。目前各項執法行動已取得階段性進展。



其中，針對「漂白的雞爪」問題，市監總局組織專案組，對涉事企業開展突擊執法，現場查封過氧化氫（俗稱「雙氧水」）27桶、雞爪製品551箱。



*逾10家公司涉外泌體、增高套路等問題被立案*



針對「『萬能』的外泌體」問題，涉事屬地藥監部門聯合衛健、市監、公安等部門組成檢查組，現場查扣「外泌體」相關產品，目前已依法對4家涉事公司、3家醫美機構及醫療機構立案調查。



針對「增高營銷的套路」問題，涉事屬地市監部門聯合公安、衛健等部門開展核查處置，對11家經營主體立案調查，相關產品正抽樣送檢。



針對「私域營銷裏的專家之謎」問題，涉事屬地市監部門聯合公安等部門開展現場檢查，已提取涉事公司包括製作虛假課程講座在內的電子數據和關鍵證據。



*公安部門已就「向AI『投毒』」啟動調查*



針對「狂飆的租賃電動自行車」問題，涉事屬地市監部門會同交通、公安等部門開展現場檢查，提取涉事經營主體租賃合同和直播電子數據，固定電動自行車牌照、行駛證等相關證據，督促平台關停違規帳號。



針對「誰在給AI『投毒』」問題，涉事屬地市監部門聯合公安部門對涉事企業現場核查，公安部門已經啟動調查。



市監總局表示，下一步將繼續會同相關部門，深挖徹查、一查到底，對違法行為露頭就打，「問題不查清不放過，整改不到位不放過」。

《經濟通通訊社20日專訊》