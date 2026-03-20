  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

20/03/2026 16:04

《中國要聞》市監總局：對「315晚會」曝光問題從嚴從快查處，已查封551箱「漂白雞爪」

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局查處「315晚會」曝光問題
▷ 查封551箱雞爪及27桶雙氧水
▷ 立案調查外泌體、增高套路等案件

　　國家市監總局今日召開2026年一季度例行新聞發布會。市監總局新聞發言人、新聞宣傳司司長王秋蘋在會上表示，針對「3．15晚會」曝光的市監領域違法問題，市監總局迅速部署，依法從嚴從快查處，並對相關地方政府和市監部門開展約談和掛牌督辦，堅決維護消費者合法權益。目前各項執法行動已取得階段性進展。

　　其中，針對「漂白的雞爪」問題，市監總局組織專案組，對涉事企業開展突擊執法，現場查封過氧化氫（俗稱「雙氧水」）27桶、雞爪製品551箱。

*逾10家公司涉外泌體、增高套路等問題被立案*

　　針對「『萬能』的外泌體」問題，涉事屬地藥監部門聯合衛健、市監、公安等部門組成檢查組，現場查扣「外泌體」相關產品，目前已依法對4家涉事公司、3家醫美機構及醫療機構立案調查。

　　針對「增高營銷的套路」問題，涉事屬地市監部門聯合公安、衛健等部門開展核查處置，對11家經營主體立案調查，相關產品正抽樣送檢。

　　針對「私域營銷裏的專家之謎」問題，涉事屬地市監部門聯合公安等部門開展現場檢查，已提取涉事公司包括製作虛假課程講座在內的電子數據和關鍵證據。

*公安部門已就「向AI『投毒』」啟動調查*

　　針對「狂飆的租賃電動自行車」問題，涉事屬地市監部門會同交通、公安等部門開展現場檢查，提取涉事經營主體租賃合同和直播電子數據，固定電動自行車牌照、行駛證等相關證據，督促平台關停違規帳號。

　　針對「誰在給AI『投毒』」問題，涉事屬地市監部門聯合公安部門對涉事企業現場核查，公安部門已經啟動調查。

　　市監總局表示，下一步將繼續會同相關部門，深挖徹查、一查到底，對違法行為露頭就打，「問題不查清不放過，整改不到位不放過」。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

20/03/2026 10:38

大國博弈

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區