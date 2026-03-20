《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3761.77
|兆易創新
|(603986)
|1629.80
|佰維存儲
|(688525)
|1540.57
|洛陽鉬業
|(603993)
|1330.34
|瀾起科技
|(688008)
|1323.49
|貴州茅台
|(600519)
|1241.53
|寶豐能源
|(600989)
|1236.29
|工業富聯
|(601138)
|1148.94
|中國船舶
|(600150)
|1054.28
|中國石油
|(601857)
|1004.87
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3978.98
|新易盛
|(300502)
|3165.68
|中際旭創
|(300308)
|2695.04
|天孚通信
|(300394)
|1837.47
|陽光電源
|(300274)
|1700.64
|華工科技
|(000988)
|1690.65
|滬電股份
|(002463)
|1591.44
|東山精密
|(002384)
|1365.34
|比亞迪
|(002594)
|1024.07
|金風科技
|(002202)
|1008.17
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》
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