中國石化(00386)去年少賺34%收入跌近一成，派息削20%至11.2分

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中國石化(00386)(滬:600028)公布，按國際財務報告會計準則，截至去年12月31日止年度盈利約324.8億元（人民幣．下同），跌33.6%，每股盈利26.8分，派末期股息每股11.2分，較上財年末期息14分減少足足兩成。中石化淨資產收益率降至3.95%。



該集團指，按中國企業會計準則，去年盈利318億元，跌36.8%，扣除非經常性損益後的淨利潤295.2億元，跌38.6%，營業收入約2.78萬億元，跌9.5%。該集團指，去年經營收益下降因油價下跌，其原油和石化產品價格持續走低導致庫存減利，境內汽柴油銷量和價差下行，以及化工品毛利下降。



該集團指，去年油氣產量5.2億桶油當量，增長1.9%，其中，境內原油產量2.55億桶；天然氣產量1.4萬億立方英呎，增長4%，加工原油2.5億噸，生產化工輕油4422萬噸，增長8.4%，生產成品油1.49億噸，其中，航煤產量增長7.3%。去年化工產品銷量8712萬噸，增長3.6%，其中出口量增長29.8%。



*今年計劃生產原油2.8億桶*



業務展望方面，今年計劃生產原油2.8億桶，其中境外2531萬桶；計劃生產天然氣1.47萬億立方英呎，計劃加工原油2.5億噸，生產成品油1.48億噸；計劃境內成品油銷量1.7億噸。



該集團指，去年資本支出1472億元，今年計劃資本支出1316至1486億元，其中，勘探及開發板塊資本支出723億元，煉油板塊資本支出173億元。



另外，中石化指，趙東因工作調整辭去公司總裁及授權代表，並調任為公司非執行董事，仍擔任公司副董事長。而萬濤獲委任為公司總裁及授權代表，同時田宏斌獲委任為公司高級副總裁，並獲建議選舉其為執董。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社23日專訊》