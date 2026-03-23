中石化(00386)擬不用募集資金建天津LNG和中科EVA項目，改投資西南天然氣項目

中國石化(00386)(滬:600028)公布，有關發行新A股所籌資金，董事會通過關於部分募投項目變更及延期，擬不再使用募集資金建設天津LNG項目和中科EVA項目。其中部分募投項目變更事項尚需股東批准。



該集團指，擬將天津LNG項目尚未使用的41.07億元（人民幣．下同）募集資金用於西南天然氣開發項目和茂名煉油及乙烯項目，其中，40億元用於西南天然氣項目，1.07億元用於茂名煉油及乙烯項目。



此外，該集團指，擬將中科EVA項目尚未使用的募集資金7.55億元用於茂名煉油及乙烯項目。擬將茂名煉油及乙烯項目擬投向高附加值材料的尚未使用的募集資金31.57億元變更為在整個茂名煉油及乙烯項目中統籌使用，並將該項目達到預定可使用狀態的日期由2027年延期至2028年12月。



該集團指，天津LNG項目建設5座27萬方LNG儲罐及配套設施，鑑於布局調整及項目工程整體推進節奏等因素，將加大天然氣資源自產力度，優化氣源結構。至於中科EVA項目因部分關鍵設備交付延期影響，導致項目整體節奏出現調整，而茂名煉油及乙烯項目隨市場調整需優化建設進度。

《經濟通通訊社23日專訊》