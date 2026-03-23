《Ａ股異動》赤峰黃金A跌停，現報36.74元人幣

赤峰黃金A股(滬:600988)現跌停，報36.74元（人民幣．下同），跌10%，最高價36.74元；成交81.24萬股，成交金額2985萬元。
赤峰黃金H股(06693)跌19%，報34.1港元，最低價34.1港元，最高價34.1港元；成交48.84萬股，成交金額1665萬港元。赤峰黃金A股較H股呈22.6%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
23/03/2026 09:26
赤峰黃金A股(滬:600988)現跌停，報36.74元（人民幣．下同），跌10%，最高價36.74元；成交81.24萬股，成交金額2985萬元。
赤峰黃金H股(06693)跌19%，報34.1港元，最低價34.1港元，最高價34.1港元；成交48.84萬股，成交金額1665萬港元。赤峰黃金A股較H股呈22.6%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N