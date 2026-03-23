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AH股新聞

23/03/2026 08:42

中集安瑞科(03899)附屬中集環科去年少賺63%

　　中集安瑞科(03899)公布，附屬公司中集環科(深:301559)截至去年12月31日止年度盈利1.1億元（人民幣．下同），跌62.9%，每股盈利19分。

　　該集團指，中集環科收入23.9億元，跌28.7%，扣除非經常性損益之純利8608萬元，跌73.1%，加權平均淨資產收益率2.45%，跌4.1個百分點。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社23日專訊》

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