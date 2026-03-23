《打擊貪腐》涉嫌嚴重違紀違法，湖北證監局原局長王廣幼退休兩年被查

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 王廣幼2010-2024年任湖北、雲南、河南證監局局長
▷ 天風證券違規為當代集團融資93.26億，遭罰款及市場禁入措施
據中央紀委國家監委駐中證監紀檢監察組、湖北省紀委監委消息：湖北證監局原黨委書記、局長王廣幼涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中證監紀檢監察組紀律審查和湖北省監委監察調查。
*先後執掌湖北、雲南、河南三省證監局*
公開資料顯示，王廣幼具有深厚的證券監管系統工作經驗。從2010年至2024年，先後執掌湖北、雲南、河南三省證監局，長期負責轄區內資本市場監管、稽查等核心工作。2006年，王廣幼擔任湖北證監局副局長，主持武漢證券的風險處置工作，2010年升任湖北證監局黨委書記、局長。2013年至2016年，王廣幼任雲南證監局黨委書記、局長。2019年，調任河南證監局黨委書記、局長。2021年，王廣幼二度執掌湖北證監局黨委書記、局長，直至2023年改任湖北證監局一級巡視員，2024年退休。
*轄區內天風證券違法為原第一大股東當代集團提供融資93億*
王廣幼第二次任職湖北證監局局長期間，湖北當代集團風險逐漸暴露。根據處罰公告，2020年至2022年期間，天風證券違法為原第一大股東當代集團提供融資，合計為原第一大股東當代集團及其他股東關聯方違規融資93.26億元人民幣；未按規定披露與當代集團關聯交易，導致2020-2022年年度報告存在重大遺漏，未如實披露大股東非經營性資金佔用及多項隱蔽關聯交易。
2025年11月28日，中證監對天風證券立案調查。2026年2月，湖北證監局擬依法對天風證券和當代集團合計處以2500萬元的頂格罰款，對九名責任人員合計罰款3480萬元，對當代集團實際控制人艾路明、天風證券時任董事長余磊、時任副總裁兼財務總監許欣採取終身證券市場禁入措施。
3月17日，中國證監會召開2026年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議，會議強調要進一步深化重點領域腐敗問題專項治理，突出重點人員、重點問題，加大案件查辦力度，堅決清除影響資本市場改革發展的「攔路虎」「絆腳石」。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽