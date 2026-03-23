【發展論壇】雷軍：未來5年小米研發投入計劃將超2000億元

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中國發展高層論壇2026年年會22日在北京舉辦。小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍在技術創新與未來產業發展專題研討會上發言時介紹，小米過去5年累計研發投入超過了1000億元（人民幣．下同），未來5年計劃將超過2000億元，高強度研發正在變成實實在在的突破。



*中國超大規模市場提供原始動力驗證空間*



對於技術創新如何促進未來產業發展，雷軍表示，首先是交叉融合。就技術形態來看，未來技術創新一定是多技術群協同創新、交叉融合；就產業形態來看，未來技術產業化落地和現有產業未來化躍升也是通過交融創造新的市場空間。第二是供需迭代創新。中國超大規模市場提供了原始動力驗證的空間，企業連接技術與用戶，通過開發供應鏈應用場景來推動技術優化迭代，並實現商業落地。第三是全球化。未來產業天然有著創新協同發展以及全球化屬性，中國正在成為全球技術創新的主要策源地。



*小米全生態鏈接全球超10億台智能設備，擁有7.42億月活躍用戶*



雷軍表示，未來，小米將圍繞未來產業發展加強創新，助力未來產業發展。一是攻堅硬核科技，小米過去5年累計研發投入超過了1000億元，未來5年計劃將超過2000億元，高強度研發正在變成實實在在的突破。二是構建開放生態推動協同創新。小米人車家全生態鏈接全球超過10億台智能設備，擁有7.42億月活躍用戶，可為6G技術早期應用提供超大規模和多元化的創新驗證環境。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》