【發展論壇】李強：中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」

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國務院總理李強22日上午在北京出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講。李強表示，保護主義不是解決問題的靈丹妙藥。應當堅持開放、開拓精神，擴大自由貿易、積極推動創新。反對無序、非理性的惡性競爭。「從經濟發展角度看，主要是如何看待市場、看待發展、看待未來的問題。願分享三點想法。」



*中方將堅定不移推進高水平對外開放*



第一，市場已成稀缺資源，但又可以被不斷創造。回顧歷史，世界經濟每次走出困境、走向繁榮，都不是靠爭奪存量市場，而是靠開放和技術進步創造增量市場。保護主義不是解決問題的靈丹妙藥。應當堅持開放、開拓精神，擴大自由貿易、積極推動創新。中國的進出口是在規則框架下進行的公平貿易，中方將堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，同各方一道推動貿易優化平衡發展，合力做大全球經貿蛋糕。



*中國相關產業的競爭優勢不是靠補貼和保護取得*



第二，發展必然伴隨競爭，但良性競合可以帶來互利共贏。以積極心態看待競爭，以務實舉措推進合作，才能相互賦能、取長補短。中國相關產業的競爭優勢不是靠補貼和保護取得的，而是來自於堅持不懈深化改革、深入推進創新驅動發展，最關鍵的還是中國人民、中國企業勤奮努力。反對無序、非理性的惡性競爭，但在市場經濟條件下，良性的競爭能夠激發出更大發展動力。中方將繼續努力維護公平競爭的市場秩序，願同各方加強溝通協作，共促全球產供鏈的穩定與安全。



*中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」*



第三，前方的路雖然充滿挑戰，但美好未來更加可期。惟有堅定信心、扛起責任、切實行動，才能勇毅前行，塑造值得期待的未來。中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」。「十五五」規劃綱要不僅是中國發展的「新藍圖」，也是世界發展的「新機遇」。中國將著力推動高質量發展，努力保持經濟穩定增長，同時繼續打造良好營商環境，全面落實外資企業國民待遇，讓各國來華企業安心發展、大展宏圖。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》