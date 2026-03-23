【發展論壇】中財辦韓文秀：提升消費對經濟增長貢獻，形成內需主導發展模式

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中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀22日在北京開幕的中國發展高層論壇2026年年會上詳解「十五五」規劃時表示，今後一個時期，推動經濟協調平衡發展的一個重中之重，也是難中之難，就是要穩步提升消費對經濟增長的貢獻，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。



*制定實施「城鄉居民增收計劃」*



韓文秀稱，將制定實施「城鄉居民增收計劃」，促進居民消費率明顯提高，堅持投資於物和投資於人緊密結合，加強人力資源開發和人的全面發展投資，使大國經濟的增長潛力得到充分釋放。



他表示，中國將保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，要持續深化供給側結構性改革，綜合整治「內捲性」競爭，要遞進式、階梯式推進產業結構升級發展，包括要優化提升傳統產業、培育壯大新興產業、前瞻布局未來產業，打造更多支柱性、先導性產業；將全面推進經濟社會數智化發展，打造智能經濟新形態，實施「人工智能+」行動。



*加快建設新型能源體系，以服務業為重點擴大市場准入*



此外，將加快建設新型能源體系，持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全、可靠、有序替代，推動煤炭和石油消費達峰。要大力發展綠色低碳技術和產業，深入推進重點行業節能降碳改造，建設一批零碳工廠和零碳園區。



面對當前風雲變幻的國際環境，韓文秀介紹，中國將堅定不移全面深化改革、推進高水平對外開放。在全面取消製造業領域外資准入限制措施基礎上，還將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進數據高效便利安全跨境流動。



韓文秀稱，將統籌防風險和促發展，著力穩定房地產市場因城施策，控增量、去庫存、優供給，加快構建房地產發展新模式，積極有序化解地方政府債務風險，守住不發生系統性風險的底線。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》