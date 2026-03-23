【發展論壇】財政部：財政政策將更加注重擴大內需

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中國財政部部長藍佛安22日在中國發展高層論壇2026年年會上表示，邁入「十五五」，財政將緊緊圍繞推動高質量發展，堅持積極的政策基調。在政策設計和實施中，將把擴大內需、投資於人、開放共享作為著力點。



今年政府工作報告在謀劃「十五五」開局之年工作任務時，將「著力建設強大國內市場」放在首位。藍佛安表示，財政政策將更加注重擴大內需，推動暢通國內大循環，增強發展內生動力。針對當前經濟運行中供強需弱的突出矛盾，綜合運用赤字、專項債、貸款貼息等政策工具，加強財政、金融政策協同，激發有潛能的消費、擴大有效益的投資，建設強大國內市場。



*加強逆周期和跨周期調節，優化支出結構*



「既保持必要的赤字水平和支出規模，加強逆周期和跨周期調節，又持續優化支出結構，強化財政科學管理，聚焦重點領域和關鍵環節優化財政資源配置，不斷提高政策精准度和有效性，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。」談及未來五年的財政政策動向，藍佛安進一步闡釋。



同時，藍佛安表示，將瞄準不同群體、不同領域分類施策，提高財政支持投資於人的針對性。完善投資於人的政策，將投向需求方與投向供給方相結合、將「硬投入」與「軟建設」相結合、將政府作用和市場力量相結合。深化多雙邊財經合作、支持擴大高水平對外開放、推進建設全國統一大市場。「在當前世界經濟動能疲弱的情況下，將堅定不移走開放合作、互利共贏之路，立足財政職能，對內實施好積極的財政政策，對外加強國際財經交流與合作，為世界經濟注入更多穩定性和正能量。」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》