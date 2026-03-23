《駐京專電》商務部王文濤會見多位跨國藥企負責人，介紹「十五五」中國機遇

商務部部長王文濤密集20-21日會見了多位醫藥行業跨國企業高管，介紹「十五五」規劃綱要中的中國機遇，並給予外資更穩定的發展預期。



在3月21日會見美國藥品研究與製造企業協會總裁兼首席執行官吳思泊，及諾華、阿斯利康、羅氏集團、勃林格殷格翰、歐加隆等5家跨國醫藥企業負責人時，王文濤指出，中國「十五五」規劃綱要中明確提出實施健康優先發展戰略，將生物製藥列為新興支柱產業，加強知識產權保護，提高政策透明度和監管效率，為跨國醫藥企業全方位參與「健康中國」建設提供了新機遇。



*藥企持續看好中國醫藥行業發展前景*



與會協會和跨國醫藥企業負責人表示，中國在全球醫藥市場佔舉足輕重地位，已融入全球生物製藥創新生態，持續看好中國醫藥行業發展前景，願加大投入，將更多國際前沿產品和技術引入中國，助力「健康中國」建設。



3月20日，王文濤還會見了禮來製藥董事長兼首席執行官戴文睿。戴文睿表示，中國「十五五」規劃為跨國企業帶來了機遇。禮來製藥看好在華發展前景，未來十年將新增30億美元對華投資，助力建設「健康中國」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》