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AH股新聞

23/03/2026 08:37

【發展論壇】工信部李樂成：加快推動未來產業創新發展，深化開放合作

　　工信部部長李樂成22日在中國發展高層論壇2026年年會上表示，工信部將把握時代機遇，立足自身優勢，深化開放合作，加快推動未來產業創新發展。

*推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能攻關突破*

　　李樂成說，工信部將做好統籌謀劃和前瞻布局。強化規劃引領，健全技術預見機制，統籌有序推進未來產業先導區建設，引導各地立足自身比較優勢，因地制宜、錯位發展未來產業。加強未來產業科技供給。系統布局原創性、引領性技術攻關，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、6G等領域攻關突破，積極融入全球創新網絡。

*優化未來產業發展生態*

　　此外，工信部將發揮企業主體作用。大力培育核心技術領先、創新能力強的科技領軍企業和高新技術企業，發揮國家高新區的科技資源和產業資源優勢，加快打造一批具有國際影響力的新賽道。優化未來產業發展生態。推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，完善創新發展政策，強化金融要素保障，加強未來產業相關專業人才培養。健全未來產業治理體系。堅持統籌發展和安全，積極探索適應未來產業特征的監管方式，持續深化國際交流合作，主動對接全球創新資源，積極參與國際標準和規則制定，著力營造開放包容、安全有序的發展環境。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

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