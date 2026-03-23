【發展論壇】艾橋智：中國邁進全新發展階段，滙控續助中資「出海」

滙控行政總裁艾橋智在北京出席中國發展高層論壇年會期間表示，滙豐將繼續投入中國市場，協助海外客戶捕捉中國機遇，亦助力中國企業拓展全球市場。



艾橋智指，中國正邁進全新的發展階段，並將塑造全球增長的下一個時代，中國經濟為新興產業帶來蓬勃生機，亦具備實現更大突破的實力，在此過程中，中國企業「出海」步伐不斷加速，對外直接投資的增長勢頭強勁，凸顯中國作為全球投資大國日益增強的影響力。他認為，金融機構需要緊貼中資企業「出海」步伐，加快構建全球聯動網絡，為企業制定「一體化」的創新金融解決方案。



他提到，金融機構在服務企業出海時應將出海企業視為整體聯動的跨國集團，而非各地獨立運營的分散個體。根據企業的架構設立服務對接團隊，為企業在全球和當地的各個層面提供無縫銜接、標準一致的金融支持。



艾橋智認為，加快提升香港國際金融中心地位和離岸人民幣樞紐效能能起到重要作用，可進一步暢通內地與香港金融市場各類聯通機制間的銜接，為參與其中的國際投資者提供更便捷高效的風險管理工具和產品。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》