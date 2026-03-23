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AH股新聞

23/03/2026 08:46

【發展論壇】阿里巴巴蔡崇信：AI普及將帶來巨大市場機會

　　阿里巴巴集團主席蔡崇信22日在中國發展高層論壇2026年年會上發表演講，蔡崇信表示，AI在中國應用潛力廣大。AI的終極目標並不只是開發最前沿的模型，而是讓AI的應用普及造福社會。阿里巴巴集團判斷，AI在各場景的應用將創造巨大市場機遇，創新是唯一方向。

*闡述中國人工智能發展的三大核心驅動力*

　　他系統闡述了中國人工智能發展的三大核心驅動力，並披露阿里全面進軍智能體AI時代的戰略布局。蔡崇信指出，中國近年來在人工智能領域實現重大突破，主要來源於三個因素：首先是國家電力基礎設施的戰略布局，其次是共贏互利的開源信念，第三是「製造業+AI」，中國擁有全球最大的製造業體系與完整產業鏈，而數字化、智能化轉型中的海量工業數據，正在成為訓練工業AI的核心資源。

　　蔡崇信強調，目前阿里正依托自主研發的千問(Qwen)基礎模型，推動AI在個人消費、企業服務、醫療健康、金融科技等領域的落地，全面進軍智能體AI時代。

　　面對當前錯綜複雜的地緣政治格局，蔡崇信表示，供應鏈安全與科技成果共享雖受到衝擊，但中國科技產業有意願、更有能力在不確定的時代提供確定性。阿里的發展深深植根於中國市場，對中國經濟與科技未來充滿信心。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

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