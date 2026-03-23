《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3760.49
|中國平安
|(601318)
|1767.07
|隆基綠能
|(601012)
|1407.80
|貴州茅台
|(600519)
|1396.40
|洛陽鉬業
|(603993)
|1271.98
|恒立液壓
|(601100)
|1241.70
|源杰科技
|(688498)
|1206.37
|瀾起科技
|(688008)
|1187.30
|長江電力
|(600900)
|1176.76
|兆易創新
|(603986)
|1125.24
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6702.57
|新易盛
|(300502)
|5062.37
|中際旭創
|(300308)
|4735.73
|陽光電源
|(300274)
|3254.38
|天孚通信
|(300394)
|2577.27
|華工科技
|(000988)
|1744.78
|東山精密
|(002384)
|1629.95
|比亞迪
|(002594)
|1569.24
|美的集團
|(000333)
|1259.59
|滬電股份
|(002463)
|1241.12
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
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