紫金礦業(02899)：以集中競價交易方式首次回購公司A股股份

紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，今日，公司通過集中競價交易方式首次回購A股股份2100萬股，已回購A股股份佔公司總股本的比例為0.08%，回購最高價格31.15元人民幣/A股，回購最低價格29.82元人民幣/A股，已支付的總金額為約6.42億元人民幣（不含交易費用）。本次回購符合相關法律法規的要求，符合公司既定的回購方案。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票
23/03/2026 18:30
紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，今日，公司通過集中競價交易方式首次回購A股股份2100萬股，已回購A股股份佔公司總股本的比例為0.08%，回購最高價格31.15元人民幣/A股，回購最低價格29.82元人民幣/A股，已支付的總金額為約6.42億元人民幣（不含交易費用）。本次回購符合相關法律法規的要求，符合公司既定的回購方案。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票
下一篇新聞︰23/03/2026 18:02 《中歐關係》「升級版」中歐出口管制對話機制第二次會議在京舉行
23/03/2026 17:50 《Ａ股動向》影石回應大疆起訴：專利在影石產生，不畏懼任何專…
23/03/2026 17:49 《中國監管》北京市打擊租房市場「黑中介」搗多個團夥，清理近…
23/03/2026 17:39 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N