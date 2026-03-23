紫金礦業(02899)：以集中競價交易方式首次回購公司A股股份

紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，今日，公司通過集中競價交易方式首次回購A股股份2100萬股，已回購A股股份佔公司總股本的比例為0.08%，回購最高價格31.15元人民幣/A股，回購最低價格29.82元人民幣/A股，已支付的總金額為約6.42億元人民幣（不含交易費用）。本次回購符合相關法律法規的要求，符合公司既定的回購方案。

《經濟通通訊社23日專訊》