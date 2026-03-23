  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

23/03/2026 08:12

《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強稱擴大自由貿易，積極推動創新

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強稱擴大自由貿易並推動創新
▷ 何立峰會見美中貿易代表團促合作
▷ 韓文秀指需提升消費對經濟增長貢獻

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

李強：擴大自由貿易，積極推動創新
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強22日在北京出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講。李強表示，當前國際局勢正在經歷深刻複雜變化。從經濟發展角度看，主要是如何看待市場、看待發展、看待未來的問題。

何立峰表示歡迎美國企業把握中國發展機遇，深化互利合作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院副總理何立峰22日下午在京會見美中貿易全國委員會代表團。何立峰表示，希望美中貿易全國委員會繼續發揮橋梁紐帶作用，促進中美友好交往和經貿關係平穩健康發展。

中財辦韓文秀：穩步提升消費對經濟增長的貢獻
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀22日在北京開幕的中國發展高層論壇2026年年會上詳解「十五五」規劃時表示，今後一個時期，要穩步提升消費對經濟增長的貢獻，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。


《上海證券報》

習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會21日在輪值主席國哥倫比亞舉行，國家主席習近平向峰會致賀電。習近平強調，中國將始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

李強：中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強22日在北京出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講。他表示，中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」。

中財辦韓文秀：穩步提升消費對經濟增長的貢獻
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀22日在中國發展高層論壇2026年年會上表示，要穩步提升消費對經濟增長的貢獻，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。


《證券時報》

習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會21日在輪值主席國哥倫比亞舉行，國家主席習近平向峰會致賀電。

李強：合力做大全球經貿蛋糕，共促全球產供鏈穩定安全
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
李強22日出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講表示，中方將堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，同各方一道推動貿易優化平衡發展，合力做大全球經貿蛋糕。

商務部部長王文濤密集會見多位跨國藥企負責人
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部消息顯示，3月20日至3月21日，商務部部長王文濤密集會見了多位醫藥行業跨國企業高管，介紹「十五五」規劃綱要中的中國機遇，並給予外資更穩定的發展預期。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 洪灝：最危險的地方

23/03/2026 12:19

中東戰火

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

美以戰法抱殘守缺

23/03/2026 08:10

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區