《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強稱擴大自由貿易，積極推動創新

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



李強：擴大自由貿易，積極推動創新

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國務院總理李強22日在北京出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講。李強表示，當前國際局勢正在經歷深刻複雜變化。從經濟發展角度看，主要是如何看待市場、看待發展、看待未來的問題。



何立峰表示歡迎美國企業把握中國發展機遇，深化互利合作

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國務院副總理何立峰22日下午在京會見美中貿易全國委員會代表團。何立峰表示，希望美中貿易全國委員會繼續發揮橋梁紐帶作用，促進中美友好交往和經貿關係平穩健康發展。



中財辦韓文秀：穩步提升消費對經濟增長的貢獻

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中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀22日在北京開幕的中國發展高層論壇2026年年會上詳解「十五五」規劃時表示，今後一個時期，要穩步提升消費對經濟增長的貢獻，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。





《上海證券報》



習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電

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拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會21日在輪值主席國哥倫比亞舉行，國家主席習近平向峰會致賀電。習近平強調，中國將始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。



李強：中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」

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國務院總理李強22日在北京出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講。他表示，中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」。



中財辦韓文秀：穩步提升消費對經濟增長的貢獻

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中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀22日在中國發展高層論壇2026年年會上表示，要穩步提升消費對經濟增長的貢獻，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。





《證券時報》



習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電

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拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會21日在輪值主席國哥倫比亞舉行，國家主席習近平向峰會致賀電。



李強：合力做大全球經貿蛋糕，共促全球產供鏈穩定安全

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李強22日出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講表示，中方將堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，同各方一道推動貿易優化平衡發展，合力做大全球經貿蛋糕。



商務部部長王文濤密集會見多位跨國藥企負責人

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商務部消息顯示，3月20日至3月21日，商務部部長王文濤密集會見了多位醫藥行業跨國企業高管，介紹「十五五」規劃綱要中的中國機遇，並給予外資更穩定的發展預期。