《鍾之日記》恒指滬指插水，黃金板塊重災

3月23日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



伊朗戰爭有升級危機，油價居高不下，引發全球各地央行加息的擔憂，上周五（20日）華爾街股指大幅下挫，今日亞洲股市追隨其跌勢。恒指裂口低開488點，進一步失守兩萬五關口。黃金、金融股集體下挫，恒指跌幅一度擴大至千點，低見24203點，尾盤跌幅稍收窄，恒指全日仍跌894點或3.5%，收報24382，主板成交則激增至近3687億元。



*滬指重挫3.6%，創近一年最大單日跌幅*



A股三大指數大幅下跌，滬綜指盤中接連跌破3900及3800大關，全日挫3.63%為近一年來最大單日跌幅，報3813.28點，險守三千八；深成指收跌3.76%，創業板指跌3.49%。滬深兩市成交額2.4萬億元人民幣，較上日增6.3%。分析認為，全球系統性風險釋放，股市短期避險情緒高漲，抄底資金謹慎，短期仍需以防禦為主，市場將關注監管層的潛在表態。



板塊來看，農林漁牧跌幅靠前，全日挫5.7%，牧原股份(深:002714)狠跌8.6%。分析指中東戰事推升能源和化肥等農業生產成本，令內地養殖利潤進一步承壓。上海匯易諮詢的數據顯示，生豬價格已跌至至少15年來最弱水平，上周監管再度發聲，並表示將收購凍豬肉充實國家儲備，以穩定市場。



至於煤炭股則逆勢飄紅，雲煤能源(滬:600792)、遼寧能源(滬:600758)升停。今日焦煤期貨主力合約觸及漲停，漲幅11%，報1289.5元人民幣/噸。美國與伊朗相互升級威脅，美國總統特朗普要求伊朗在48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則會摧毀伊朗電網。伊朗周日（22日）表示將開展報復，打擊其海灣鄰國的能源和供水系統，從而使這場已持續三周的衝突進一步升級。



*金價再度暴跌，黃金股集體重挫*



美國總統特朗普警告伊朗，要求在本港時間明天清晨全面開放霍爾木茲海峽，否則美國會徹底摧毀伊朗境內發電廠；伊朗方面表明，若發電站遇襲將會完全關閉霍爾木茲海峽。市場對中東局勢及海峽封鎖情況憂慮升溫，國際金價再度大跌，紐約期金及現貨金在亞洲時段早盤雙雙跌穿4400美元關。其中，現貨金跌7.88%至每盎司4137.11美元；黃金期貨報4179.44美元/盎司，跌9.33%，雙雙回吐年內全部漲幅。



金礦股全線走低，萬國黃金集團(03939)挫6.5%，報11.01元；中國黃金國際(02099)跌5.1%，報139.2元；紫金礦業(02899)跌5%，報32.52元；招金礦業(01818)跌3.4%，報26.94元。



另外，紫金礦業公告稱，擬以100.06億元人民幣收購赤峰黃金(06693)約12.73%股份，赤峰黃金向紫金黃金配售約3.11億股新H股，每股認購價為30.19元，較上周三(18日)折讓約28.3%。交易完成後，紫金集團將取得赤峰黃金的控制權，並實現對其財務並表。赤峰黃金今日重挫25.1%，報31.52元。



國盛證券表示，當前黃金面臨「避險交易」與「滯脹交易」雙重特徵下的短暫逆風：伊朗局勢升溫初期推動美元與油價雙強，市場對加息預期快速升溫，導致金價由漲轉跌並出現破位走勢。國投證券研報指出，美伊衝突延續至今，油價持續上漲，市場已開始計價美聯儲年內不降息，甚至明年上半年有可能加息。貴金屬和工業金屬對宏觀利率較為敏感，出現多殺多行情，有色板塊整體下挫。



金飾零售股同樣承壓。老鋪黃金(06181)收挫8.6%，報558.5元，為今日表現最差藍籌；六福集團(00590)挫7.3%，周生生(00116)軟5.7%，周大福(01929)跌4.7%。據內媒報道，多家品牌金飾價格繼續下行，上述品牌足金飾品報價均跌至1400元人民幣以下。



*中石化去年少賺三成，股價承壓下跌3%*



中國石化(00386)昨公布業績，按國際財務報告會計準則，截至去年12月31日止年度盈利約324.8億元（人民幣．下同），按年跌33.6%，每股盈利0.268元，派末期股息每股0.112元，較上財年末期息減少兩成。期內，營業收入2.78萬億元，按年減少9.46%，因國際原油價格震盪下行，新能源替代增加，及化工產能持續釋放。經營收益486.08億元，按年降低31.23%。



集團指，去年油氣產量5.2億桶油當量，增長1.9%，其中，境內原油產量2.55億桶；天然氣產量1.4萬億立方英呎，增長4%；加工原油2.5億噸，生產化工輕油4422萬噸，增長8.4%，生產成品油1.49億噸。業務展望方面，今年計劃生產原油2.8億桶，其中境外2531萬桶；計劃生產天然氣1.47萬億立方英呎，計劃加工原油2.5億噸，生產成品油1.48億噸；計劃境內成品油銷量1.7億噸。



中石化去年少賺三成收入跌近一成，業績遜於預期。摩通指出，雖然市場已預期中石化上季業績欠佳，但業績遜預期反映該公司期內面臨挑戰，包括每桶運費及物流成本按季增加約3美元，而情況在2026年進一步惡化，因此預期將增加投資者對2026年煉油及營銷業務盈利的憂慮。摩通還指，中東戰爭影響下，預期該股第二季表現將遜於中石油(00857)及中海油(00883)，維持中石化「中性」評級，目標價5.5港元。



另外，花旗報告也表示，中石化二季度煉油利潤率料承壓，原因包括：霍爾木茲海峽受阻導致的原油溢價和運費飆升、國內成品油提價可能放緩以及出口管制。總體而言，繼續偏好中國石油勝於中國石化。



中東局勢持續緊張，國際油價大幅上漲，國內成品油價預計亦將大幅上調。內媒報道，今日午夜12時是成品油零售限價新一輪調整時間點，不少網民已經收到中石化傳來的油價上調通知短信，稱本次調價「預計漲幅較高」，建議客戶合理安排出行時間，提前錯峰加油。



中石化股價承壓，今日收跌3.2%，報4.53元；中石油隨大市走跌，今日收低1.4%，中海油則升0.4%。



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