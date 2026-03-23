《Ａ股動向》影石回應大疆起訴：專利在影石產生，不畏懼任何專利訴訟

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針對大疆就專利歸屬起訴影石創新(滬:688775)一事，影石創新CEO劉靖康今日在社交平台公開回應指，大疆主張其前員工在離職一年內產生的專利應歸大疆所有，但經影石排查，涉案專利的創意、研發及驗收均在影石內部完成，其中涉及飛控領域的一項專利為「一鍵實現跳樓飛行效果」，因當前限飛政策未實際應用。



劉靖康解釋，公司對部分專利申請在國內階段隱藏發明人姓名，是為延遲技術人員信息暴露，屬於行業常見做法，並非針對大疆。涉訴專利申請時間多在四至五年前，多數專利因產品方向調整未在實際產品中使用。



劉靖康同時指出，公司與GoPro、大疆存在專利交叉情況，此前已花費超1000萬美元在海外應對GoPro訴訟並勝訴。公司資源優先投入研發，僅在專利阻礙新產品推出時才會主動發起訴訟。目前，影石計劃於今年推出七至八款新品，包括雲台相機、領夾麥克風及另一款無人機。劉靖康強調，將尊重法律程序，不畏懼專利訴訟，但優先通過創新拓展市場。



據報道，近日，大疆在廣東省深圳市中級人民法院正式起訴影石，涉及6項專利權屬糾紛，多名前大疆核心研發人員被指參與。目前，法院已正式立案。據悉，這是大疆首次在國內提起專利權屬糾紛，大疆指控影石創新申請的涉案專利主要集中在無人機飛行控制、結構設計、影像處理等關鍵技術領域。大疆在訴狀中指出，涉案專利是前員工離職後一年內作出的發明創造，這些發明與員工在大疆任職時的工作任務密切相關。

《經濟通通訊社23日專訊》