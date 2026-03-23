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AH股新聞

23/03/2026 14:39

《中國要聞》國內金價跌破千元大關，內地品牌金飾繼續降價

　　國際現貨黃金繼續下跌，最新跌逾5%，報每盎司4254.67美元。國內金價每克亦跌破1000元（人民幣．下同），截至今日午間，國內現貨金價報每克967元；國內期貨金價報每克966.84。

　　多家品牌金飾價格繼續下行。周生生足金飾品報每克1367元，較21日下跌22元；老廟黃金報每克1374元，下跌23元；周大福報每克1375元，下跌22元；六福珠寶、潮宏基等黃金價格每克均跌至1400元以下。
《經濟通通訊社23日專訊》

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