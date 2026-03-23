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AH股新聞

23/03/2026 08:44

《車企血戰》日媒：中國車企去年全球銷量首超日本居榜首

　　日媒報道，日本汽車製造商2025年全球累計汽車銷量小幅降至約2500萬輛，這是自2000年以來首次跌落榜首；中國車企去年全球累計銷量近2700萬輛，超越日本，首次躍居全球第一。

　　《日本經濟新聞》報道，據各車企發布的數據及汽車訊息平台MarkLines數據進行的統計得出上述結論。

　　報道稱，中國車企比亞迪(01211)(深:002594)2025年銷量居全球第六，超越福特汽車(Ford)；吉利汽車(00175)銷量超越本田(Honda)，位列第八。

*全球銷量前20名排行榜，中國車企佔六席*

　　在純電動汽車方面，比亞迪超越美國電動汽車品牌特斯拉躍居全球首位。在全球銷量前20名的汽車製造商排行榜中，中國共有6家車企上榜，奇瑞、長安、上汽、長城榜上有名，超過日本的5家。

　　報道引述日本瑞穗銀行商務解決方案部主任研究員、汽車問題專家湯進表示，中國車企總銷量超過日本並非簡單的排名變化，而是代表全球汽車影響力版圖已開始重構。中國汽車的快速發展源於先進技術、成本優勢、研發速度等多方面的綜合實力，日本需要對其汽車產業電動化和全球戰略等進行重新調整。
《經濟通通訊社23日專訊》

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