《經濟時評》花旗：高油價料推動中國PPI同比3月轉正

伊朗戰爭給全球經濟尤其是能源帶來衝擊，投行花旗上調了對中國工業生產者出廠價格指數(PPI)的預測，由此前的同比下滑0.4%調高至增長1%，並初步預測PPI同比增速有望在3月份轉正至增長0.3%，環比料上漲0.8%。
*料人行降息時點推遲至今年下半年*
花旗22日的報告指出，目前中國出台財政政策進行緊急支持的必要性較低，而且PPI轉正且持續上升的態勢，有望使人行降息時點推遲至今年下半年。此外，在不確定性環境下，人民幣匯率穩定會重新成為政策首要考量。
報告稱，「在不爆發全面石油危機的情況下，中國面臨生產中斷的風險仍然較低；中國的戰略石油儲備和可動用的商業原油庫存，共同構成了應對短期供應衝擊的緩衝池」，以抵達中國20個主要港口的油輪載重噸位測算，中國石油進口迄今尚未顯現明顯中斷跡象。
在財政支持方面，花旗認為，儘管有高油價衝擊，但中國針對家庭的直接財政措施的緊迫性有限，相關負擔可能由企業分擔，如果油價進一步上漲，對企業提供財政支持的需求可能會增加。
《經濟通通訊社23日專訊》
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