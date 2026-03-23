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AH股新聞

23/03/2026 10:48

《神州期貨》貴金屬價格波動顯著加劇，上金所：做好風險防範，理性投資

　　上海黃金交易所今日發布公告，提醒市場做好風險控制工作。上金所指，近期影響市場不穩定的因素較多，貴金屬價格波動顯著加劇，各會員單位要密切關注市場行情變化，做細做好風險應急預案，維護市場平穩運行，同時提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。

　　現貨金連續第九個交易日下跌，一度跌逾3%至大約四個月低點，因中東衝突升級引發通脹疑慮，並加劇全球利率可能走高的預期。
《經濟通通訊社23日專訊》

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