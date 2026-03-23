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AH股新聞

23/03/2026 15:28

《神州能源》內地汽柴油價每噸漲1160元、1115元，發改委臨時調控減少漲幅

　　國家發展改革委今日表示，3月9日國內成品油價格調整以來，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲，特別是中東地區原油價格連創歷史新高。

　　根據現行價格機制計算，自3月23日24時起，國內汽、柴油（標準品）最高零售價格每噸分別應上調2205元（人民幣．下同）、2120元。為減輕下游用戶負擔，國家對成品油價格採取了臨時調控措施，國內汽、柴油每噸實際上調1160元、1115元，少漲1045元、1005元，相當於全國平均汽、柴油每升少漲0.85元左右。相較原漲幅，對於私家車車主，按油箱50-60升測算，用92號汽油加滿一箱油可少支出40-50元；對於大貨車司機，按油箱400-600升測算，加滿一箱油可少支出300-500元。

　　國家發展改革委表示，將指導成品油生產銷售企業全力做好成品油生產組織調運，保障市場供應，並配合有關部門加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策等違法違規行為，切實維護市場秩序，保護消費者利益。

　　此前機構測算，本輪對應的成品油上調幅度約為每噸2000元，折合成升價為92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別上調1.73元、1.83元、1.87元，國內92號汽油價格進入「9元時代」，私家車主加滿一箱50升的92號汽油將需多支出86.5元。消息引發眾多車主提前入油，多地油站大排長龍。
《經濟通通訊社23日專訊》

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