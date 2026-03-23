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AH股新聞

23/03/2026 17:27

【聚焦數據】首2月深圳進出口達8242億元創新高，出口增逾35%，進口增40%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年前兩月深圳進出口8242.3億元，同比增37.3%
▷ 機電產品佔出口72.9%，進口76.8%
▷ 民營企業進出口佔七成，增47.6%

　　深圳海關數據顯示，2026年前兩月，深圳市累計進出口總額達8242.3億元（人民幣．下同），同比增長37.3%，規模創歷史同期新高。其中，出口4943.6億元，增長35.5%；進口3298.7億元，增長40%。

　　機電產品仍是深圳外貿的「壓艙石」。前兩月，深圳出口機電產品3601.7億元，增長30.6%，佔出口總值的72.9%；進口機電產品2534.2億元，增長33.4%，佔比高達76.8%。與人工智能密切相關的電子元件、電腦零部件進出口大幅增長37.1%，合計達3166.9億元，對全市外貿增長貢獻率達38.3%。

*「新三樣」出口增43.7%*

　　綠色低碳與特色優勢產品出口增勢迅猛。「新三樣」產品（新能源汽車、鋰電池、光伏產品）出口215.6億元，增長43.7%；無人機、3D打印機、數字照相機出口增長較快。

　　民營企業成為深圳外貿增長的核心引擎。前兩月，深圳有進出口記錄的民營企業達4.12萬家，增加40.9%；創造了5991.8億元的外貿值，增長47.6%，佔全市外貿總值超七成。

　　同時，深圳外貿自主性繼續提升，產業鏈更長、附加值更高的一般貿易進出口4625.8億元，增長46.4%，佔深圳外貿總值的56.1%，同比提升3.5%；深圳境內自主品牌產品出口1502.1億元，增長46%，彰顯「中國製造」向「中國品牌」躍升的堅實步伐。
《經濟通通訊社23日專訊》

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