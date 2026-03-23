《中歐關係》「升級版」中歐出口管制對話機制第二次會議在京舉行

據中國商務部網站消息，中國商務部安全與管制局江前良局長與歐委會貿易總司雷東內副總司長今日在北京舉行「升級版」中歐出口管制對話機制第二次會議，就出口管制領域各自關切進行深入、富有建設性的溝通，同意繼續保持溝通交流，促進中歐產業鏈供應鏈穩定與暢通。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/03/2026 18:02
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