《Ａ股行情》滬綜指低開1.32%，李強稱應堅持開放、擴大自由貿易

伊朗戰爭陰霾下，美股周五(20日)繼續受壓，今日亞太股市幾乎全線低開，滬深股市亦大幅低開。滬綜指低開1.32%，報3904.95點，下探3900點，深成指低開1.78%，創業板低開1.54%，概念板股指全面走跌，行業板塊僅煤炭和石油高開。



3月22日上午，國務院總理李強在北京出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講。李強表示，當前國際局勢正在經歷深刻複雜變化。保護主義不是解決問題的「靈丹妙藥」，應當堅持開放、開拓精神，擴大自由貿易、積極推動創新。反對無序、非理性的惡性競爭。



面對持續強勁成長的出口，他強調，中國的進出口是在規則框架下進行的公平貿易，中方將堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，同各方一道推動貿易優化平衡發展，合力做大全球經貿蛋糕。



官媒援引國務院副總理何立峰會見美中貿易全國委員會代表團的講話，何立峰表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。希望委員會繼續發揮橋梁紐帶作用，促進中美友好交往和經貿關係平穩健康發展。希望美國企業充分把握中國發展機遇，利用好中國市場潛力，為中美經貿關係注入更多穩定性和正能量。



另外，人民銀行今日進行80億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1373億元逆回購到期，即今日淨回籠1293億元。

《經濟通通訊社23日專訊》