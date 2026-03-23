  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯
AH股新聞

23/03/2026 11:38

《Ａ股行情》A股三大指數半日均挫逾2%，滬指低見3858點，農業股領跌

　　中東局勢未有緩和跡象，A股早盤震盪下跌，三大指數半日均挫超2%，滬綜指收跌2.5%，以上午最低位3858.18點收市，失守3900大關。深成指亦挫2.53%，創業板指軟2.44%。滬深兩市半日成交14596億元（人民幣．下同），較上個交易日增加155億元或1%。個股呈現普跌態勢，滬深超4700股飄綠。

　　伊朗22日表示，若美國總統特朗普兌現前一天提出的在48小時內打擊伊朗電網的威脅，伊朗將作為報復打擊其海灣鄰國的能源和供水系統，從而使這場已持續三周的衝突進一步升級。

　　盤面上看，行業、地區及概念板塊幾乎全線走低，惟煤炭及石油股逆勢走強，雲煤能源(滬:600792)、遼寧能源(滬:600758)、山西焦煤(深:000983)漲停，中曼石油(滬:603619)收升5.9%。石油天然氣運輸料長遠受阻，今日焦煤期貨主力合約觸及漲停，漲幅11%，報1289.5元/噸。

　　下跌方面，農業股領跌，種植、豬肉板塊上午均跌超4.8%；此外，貴金屬跌幅靠前，赤峰黃金(滬:600988)跌停。中東衝突升級引發通脹疑慮，並加劇全球利率可能走高的預期，金價下跌逾3%，跌勢延續至大約四個月低點。現貨金早盤報每盎司4340.09美元，連續第九個交易日下跌。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 洪灝：最危險的地方

23/03/2026 12:19

中東戰火

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區