《Ａ股行情》A股三大指數半日均挫逾2%，滬指低見3858點，農業股領跌

中東局勢未有緩和跡象，A股早盤震盪下跌，三大指數半日均挫超2%，滬綜指收跌2.5%，以上午最低位3858.18點收市，失守3900大關。深成指亦挫2.53%，創業板指軟2.44%。滬深兩市半日成交14596億元（人民幣．下同），較上個交易日增加155億元或1%。個股呈現普跌態勢，滬深超4700股飄綠。



伊朗22日表示，若美國總統特朗普兌現前一天提出的在48小時內打擊伊朗電網的威脅，伊朗將作為報復打擊其海灣鄰國的能源和供水系統，從而使這場已持續三周的衝突進一步升級。



盤面上看，行業、地區及概念板塊幾乎全線走低，惟煤炭及石油股逆勢走強，雲煤能源(滬:600792)、遼寧能源(滬:600758)、山西焦煤(深:000983)漲停，中曼石油(滬:603619)收升5.9%。石油天然氣運輸料長遠受阻，今日焦煤期貨主力合約觸及漲停，漲幅11%，報1289.5元/噸。



下跌方面，農業股領跌，種植、豬肉板塊上午均跌超4.8%；此外，貴金屬跌幅靠前，赤峰黃金(滬:600988)跌停。中東衝突升級引發通脹疑慮，並加劇全球利率可能走高的預期，金價下跌逾3%，跌勢延續至大約四個月低點。現貨金早盤報每盎司4340.09美元，連續第九個交易日下跌。

《經濟通通訊社23日專訊》