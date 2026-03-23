《Ａ股行情》滬綜指收跌3.63%險守3800點，創近一年來最大單日跌幅

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▷ 滬深兩市成交額2.4萬億元，較上日增1446億元
▷ 農林漁牧板塊跌5.7%，煤炭股逆勢上漲；焦煤期貨漲11%
中東戰火持續，全球能源供應危機未除，上周五（20日）華爾街股指大幅下挫，今日亞洲股市追隨其跌勢。A股三大指數大幅下跌，滬綜指盤中接連跌破3900及3800大關，全日挫3.63%為近一年來最大單日跌幅，報3813.28點，險守三千八；深成指收跌3.76%，創業板指跌3.49%。滬深兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日增量1446億元或6.3%。
分析人士認為，全球系統性風險釋放，股市短期避險情緒高漲，抄底資金謹慎，短期仍需以防禦為主，市場將關注監管層的潛在表態。
板塊來看，農林漁牧板塊跌幅靠前，全日挫5.7%，牧原股份(深:002714)狠跌8.6%。分析指中東戰事推升能源和化肥等農業生產成本，令內地養殖利潤進一步承壓。上海匯易諮詢的數據顯示，生豬價格已跌至至少15年來最弱水平，上周監管再度發聲，並表示將收購凍豬肉充實國家儲備，以穩定市場。
至於煤炭股則逆勢飄紅，雲煤能源(滬:600792)、遼寧能源(滬:600758)升停。今日焦煤期貨主力合約觸及漲停，漲幅11%，報1289.5元人民幣/噸。美國與伊朗相互升級威脅，美國總統特朗普要求伊朗在48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則會摧毀伊朗電網。伊朗周日（22日）表示將開展報復，打擊其海灣鄰國的能源和供水系統，從而使這場已持續三周的衝突進一步升級。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4418.00
|-3.26
|上證指數
|3813.28
|-3.63
|10862.50
|深證成指
|13345.51
|-3.76
|13453.00
|創業板指
|3235.22
|-3.49
|科創50
|1261.44
|-4.31
|B股指數
|256.03
|-1.51
|2.53
|深證B指
|1180.79
|-2.98
|1.34
《經濟通通訊社23日專訊》
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