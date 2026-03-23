  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/03/2026 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收跌3.63%險守3800點，創近一年來最大單日跌幅

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指23日收跌3.63%報3813.28點，創近一年最大單日跌幅
▷ 滬深兩市成交額2.4萬億元，較上日增1446億元
▷ 農林漁牧板塊跌5.7%，煤炭股逆勢上漲；焦煤期貨漲11%

　　中東戰火持續，全球能源供應危機未除，上周五（20日）華爾街股指大幅下挫，今日亞洲股市追隨其跌勢。A股三大指數大幅下跌，滬綜指盤中接連跌破3900及3800大關，全日挫3.63%為近一年來最大單日跌幅，報3813.28點，險守三千八；深成指收跌3.76%，創業板指跌3.49%。滬深兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日增量1446億元或6.3%。

　　分析人士認為，全球系統性風險釋放，股市短期避險情緒高漲，抄底資金謹慎，短期仍需以防禦為主，市場將關注監管層的潛在表態。

　　板塊來看，農林漁牧板塊跌幅靠前，全日挫5.7%，牧原股份(深:002714)狠跌8.6%。分析指中東戰事推升能源和化肥等農業生產成本，令內地養殖利潤進一步承壓。上海匯易諮詢的數據顯示，生豬價格已跌至至少15年來最弱水平，上周監管再度發聲，並表示將收購凍豬肉充實國家儲備，以穩定市場。

　　至於煤炭股則逆勢飄紅，雲煤能源(滬:600792)、遼寧能源(滬:600758)升停。今日焦煤期貨主力合約觸及漲停，漲幅11%，報1289.5元人民幣/噸。美國與伊朗相互升級威脅，美國總統特朗普要求伊朗在48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則會摧毀伊朗電網。伊朗周日（22日）表示將開展報復，打擊其海灣鄰國的能源和供水系統，從而使這場已持續三周的衝突進一步升級。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004418.00-3.26　
上證指數3813.28-3.6310862.50
深證成指13345.51-3.7613453.00
創業板指3235.22-3.49　
科創501261.44-4.31　
B股指數256.03-1.512.53
深證B指1180.79-2.981.34

《經濟通通訊社23日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗危機長期化⋯⋯

23/03/2026 18:30

中東戰火

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區