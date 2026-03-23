《Ａ股行情》滬綜指收跌3.63%險守3800點，創近一年來最大單日跌幅

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中東戰火持續，全球能源供應危機未除，上周五（20日）華爾街股指大幅下挫，今日亞洲股市追隨其跌勢。A股三大指數大幅下跌，滬綜指盤中接連跌破3900及3800大關，全日挫3.63%為近一年來最大單日跌幅，報3813.28點，險守三千八；深成指收跌3.76%，創業板指跌3.49%。滬深兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日增量1446億元或6.3%。



分析人士認為，全球系統性風險釋放，股市短期避險情緒高漲，抄底資金謹慎，短期仍需以防禦為主，市場將關注監管層的潛在表態。



板塊來看，農林漁牧板塊跌幅靠前，全日挫5.7%，牧原股份(深:002714)狠跌8.6%。分析指中東戰事推升能源和化肥等農業生產成本，令內地養殖利潤進一步承壓。上海匯易諮詢的數據顯示，生豬價格已跌至至少15年來最弱水平，上周監管再度發聲，並表示將收購凍豬肉充實國家儲備，以穩定市場。



至於煤炭股則逆勢飄紅，雲煤能源(滬:600792)、遼寧能源(滬:600758)升停。今日焦煤期貨主力合約觸及漲停，漲幅11%，報1289.5元人民幣/噸。美國與伊朗相互升級威脅，美國總統特朗普要求伊朗在48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則會摧毀伊朗電網。伊朗周日（22日）表示將開展報復，打擊其海灣鄰國的能源和供水系統，從而使這場已持續三周的衝突進一步升級。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4418.00 -3.26 上證指數 3813.28 -3.63 10862.50 深證成指 13345.51 -3.76 13453.00 創業板指 3235.22 -3.49 科創50 1261.44 -4.31 B股指數 256.03 -1.51 2.53 深證B指 1180.79 -2.98 1.34

《經濟通通訊社23日專訊》