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AH股新聞

23/03/2026 09:50

《Ａ股焦點》三安光電開盤跌停，實控人林秀成被留置並立案調查

　　中國LED芯片龍頭三安光電(滬:600703)3月22日晚間公告稱，公司於2026年3月21日收到控股股東三安集團通知，公司實際控制人林秀成被國家監察委員會留置並立案調查。公告強調，林秀成自2017年7月10日起未在公司擔任任何職務。目前，公司生產經營管理情況正常，組織架構及治理體系完善，上述事項不會對公司生產經營產生重大影響。後續，公司將持續關注事項進展，並按規定履行信息披露義務。

　　三安光電今日開盤即跌停，現價14.89元（人民幣．下同）。

　　公開資料顯示，林秀成以鋼鐵貿易起家，靠廢鋼邊角料交易賺取第一桶金，隨後聯合三明鋼鐵廠於1992年10月成立三安集團，至今一直出任集團董事長兼總經理。至2000年，集團轉型，斥巨資布局LED光電產業。2008年，林秀成將其LED資產注入天頤科技，成功借殼上市，更名三安光電。2012年，三安光電資產從不足5億元飆升至50億元，淨利潤暴增15倍，林秀成藉此於2010年首次成為福布斯富豪榜廈門首富。2015年，林氏父子以340億元資產排胡潤富豪榜第43位，躍居福建首富。(wn、sl)
《經濟通通訊社23日專訊》

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