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AH股新聞

23/03/2026 09:50

《Ａ股焦點》紫金礦業擬斥資超182億元控股赤峰黃金，惟AH均挫超3%

　　紫金礦業(02899)(滬:601899)公告稱，全資子公司紫金黃金與赤峰黃金(06693)(滬:600988)控股股東李金陽及其一致行動人浙江瀚豐簽署《股份轉讓協議》，擬以41.36元（人民幣．下同）/股（較赤峰黃金停牌前A股收盤價溢價1.3%）收購後者合計持有的2.42億股赤峰黃金A股，交易金額約100.06億元；本次交易整體對價合計約182.58億元，包含協議收購A股及認購定向增發H股兩部分。

　　另外，紫金黃金與赤峰黃金簽署《戰略投資協議》，擬以30.19港元/股（約為赤峰黃金停牌前H股六十個完整交易日平均價格的83%）認購後者定向增發的3.11億股赤峰黃金H股，認購金額約93.86億港元（折合人民幣約82.52億元）；上述交易對價合計約182.58億元。

　　公告指出，本次交易前，公司其他全資子公司已持有赤峰黃金0.19億股；本次交易完成後，公司全資子公司合計將持有赤峰黃金5.72億股，約佔其增發後完成後總股份數的25.85%。公司將取得赤峰黃金的控制權，並實現對其財務並表。

　　紫金黃金今日AH股均低開，現挫3.76%，報30.46元；H股下挫4.79%。赤峰黃金A股開盤跌停，現價36.74元；H股跌24.1%。
《經濟通通訊社23日專訊》

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