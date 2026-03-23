【人行操作】人行80億逆回購利率持平，淨回籠1293億

人民銀行公布，今日進行80億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。



公開市場今日有1373億元逆回購到期，即今日淨回籠1293億元。



本周公開市場將有2423億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期1373億元、510億元、205億元、130億元、205億元。此外，周三將有4500億元MLF到期。

《經濟通通訊社23日專訊》