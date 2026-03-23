  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

23/03/2026 09:27

【人行操作】人行80億逆回購利率持平，淨回籠1293億

　　人民銀行公布，今日進行80億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。

　　公開市場今日有1373億元逆回購到期，即今日淨回籠1293億元。

　　本周公開市場將有2423億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期1373億元、510億元、205億元、130億元、205億元。此外，周三將有4500億元MLF到期。
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 洪灝：最危險的地方

23/03/2026 12:19

中東戰火

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

美以戰法抱殘守缺

23/03/2026 08:10

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區