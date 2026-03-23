  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

23/03/2026 09:27

【ＡＩ】阿里千問正式上線打車功能

　　阿里巴巴(09988)今日宣布，千問正式上線打車能力，用戶通過語音指令即可完成選車型、設途經點、預約時間等，同時支持「要空氣清新的車，價格不超過30元」、「駕駛平穩」、「服務態度好」等個性化需求。行程結束後，用戶可以通過「支付寶AI付」直接完成支付。

　　據介紹，訂機票、酒店及點外賣等能力，也能在千問中和打車銜接，通過連續指令完成多步驟安排，實現跨服務的串聯執行。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 洪灝：最危險的地方

23/03/2026 12:19

中東戰火

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

美以戰法抱殘守缺

23/03/2026 08:10

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區