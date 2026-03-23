【ＡＩ】阿里千問正式上線打車功能

阿里巴巴(09988)今日宣布，千問正式上線打車能力，用戶通過語音指令即可完成選車型、設途經點、預約時間等，同時支持「要空氣清新的車，價格不超過30元」、「駕駛平穩」、「服務態度好」等個性化需求。行程結束後，用戶可以通過「支付寶AI付」直接完成支付。



據介紹，訂機票、酒店及點外賣等能力，也能在千問中和打車銜接，通過連續指令完成多步驟安排，實現跨服務的串聯執行。

《經濟通通訊社23日專訊》