【ＡＩ】阿里千問正式上線打車功能

阿里巴巴(09988)今日宣布，千問正式上線打車能力，用戶通過語音指令即可完成選車型、設途經點、預約時間等，同時支持「要空氣清新的車，價格不超過30元」、「駕駛平穩」、「服務態度好」等個性化需求。行程結束後，用戶可以通過「支付寶AI付」直接完成支付。
據介紹，訂機票、酒店及點外賣等能力，也能在千問中和打車銜接，通過連續指令完成多步驟安排，實現跨服務的串聯執行。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/03/2026 09:27
阿里巴巴(09988)今日宣布，千問正式上線打車能力，用戶通過語音指令即可完成選車型、設途經點、預約時間等，同時支持「要空氣清新的車，價格不超過30元」、「駕駛平穩」、「服務態度好」等個性化需求。行程結束後，用戶可以通過「支付寶AI付」直接完成支付。
據介紹，訂機票、酒店及點外賣等能力，也能在千問中和打車銜接，通過連續指令完成多步驟安排，實現跨服務的串聯執行。
《經濟通通訊社23日專訊》
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